Екатеринбуржец зарезал своего оппонента по его же просьбе
14 июня 2017, 08:45Происшествия
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10 июня в больницу Екатеринбурга поступил 50-летний мужчина с ножевым ранением в груди. Вскоре пациент скончался.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что екатеринбуржец был доставлен из парка «Дружининский». Как выяснилось, он был ранее судим. Полицейские начали проверку по инциденту.
Они разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний местный житель.
По версии следователей, мужчины вечером 10 июня распивали спиртное. В какой-то момент потерпевший стал оскорблять собутыльника. Подозреваемый, в свою очередь, пригрозил оппоненту ножом. Далее потерпевший, как человек с судимостью, напомнил подозреваемому негласное правило криминального мира – если кто-то выхватил нож, то им непременно нужно воспользоваться. В ответ на вызов подозреваемый ударил соперника в грудь.
Расследование продолжается, передает пресс-служба СК РФ по региону.
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