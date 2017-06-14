Погоня и эффектное задержание 4 человек произошли в Нижнем Тагиле

По улице Зари автомобиль полиции гнался за другой легковой машиной, с мигалками. Потом полицейские догнали и задержали ехавших в машине людей, как в кино: лицом в землю прямо! Смотрелось очень захватывающе, много людей собралось вокруг! -- рассказала TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Анна.