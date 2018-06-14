«Было 1,5 миллиона»: подробности взлома банкомата в Висиме под Нижним Тагилом (ФОТО)

Редакции TagilCity.ru стали известны подробности ограбления банкомата. Инцидент произошел в больнице п. Висим под Нижним Тагилом. Работники медучреждения предположили, что ранее в терминал сотрудники банка УБРиР положили 1,5 млн рублей.

Какой остаток был в банкомате - неизвестно, так как услугами этого банка пользуются сотрудники детского сада, сотрудники больницы и просто жители поселка, которые работают в Нижнем Тагиле, но проживают в Висиме рассказал работник больницы.

Также известно, что терминал имеет камеру-глазок над панелью ввода. В медучреждении банкомат никто не охранял.

Со слов местного жителя, проникновение в больницу было совершено через окно одного из кабинетов, следов взлома на нем не обнаружено.

Банкомат вскрыт изнутри, предположительно, болгаркой. Камер в больнице нет поделился с редакцией собеседник.

Обстоятельства происшествия уточняют сотрудники правоохранительных органов, наш банк оказывает им необходимую помощь. Сумма ущерба устанавливается. Банкомат застрахован сообщили в пресс-службе банка УБРиР.