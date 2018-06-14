«Было 1,5 миллиона»: подробности взлома банкомата в Висиме под Нижним Тагилом (ФОТО)
В п. Висим под Нижним Тагилом ночью 14 июня был вскрыт банкомат УБРиР. Из него похищены деньги. Полиция ведет расследование. Стали известны подробности ЧП. Ранее в терминал, по неподтвержденным данным, могли заложить 1,5 млн рублей.
Редакции TagilCity.ru стали известны подробности ограбления банкомата. Инцидент произошел в больнице п. Висим под Нижним Тагилом. Работники медучреждения предположили, что ранее в терминал сотрудники банка УБРиР положили 1,5 млн рублей.
Какой остаток был в банкомате - неизвестно, так как услугами этого банка пользуются сотрудники детского сада, сотрудники больницы и просто жители поселка, которые работают в Нижнем Тагиле, но проживают в Висиме рассказал работник больницы.
Также известно, что терминал имеет камеру-глазок над панелью ввода. В медучреждении банкомат никто не охранял.
Со слов местного жителя, проникновение в больницу было совершено через окно одного из кабинетов, следов взлома на нем не обнаружено.
Банкомат вскрыт изнутри, предположительно, болгаркой. Камер в больнице нет поделился с редакцией собеседник.
Обстоятельства происшествия уточняют сотрудники правоохранительных органов, наш банк оказывает им необходимую помощь. Сумма ущерба устанавливается. Банкомат застрахован сообщили в пресс-службе банка УБРиР.
© Юлия Суворова, TagilCity.ru