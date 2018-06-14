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«Было 1,5 миллиона»: подробности взлома банкомата в Висиме под Нижним Тагилом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Было 1,5 миллиона»: подробности взлома банкомата в Висиме под Нижним Тагилом (ФОТО)

14 июня, 13:15ПроисшествияЮлия Суворова
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