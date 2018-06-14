Подросток из Кушвы почти месяц разыскивается в Нижнем Тагиле (ФОТО)

С 18 мая в Свердловской области, в частности в Нижнем Тагиле и близлежащих населенных пунктах, идет поиск 16-летнего Ильи Ханжина. Молодой человек вышел из дома 18 мая в 16.00. С тех пор родные его не видели, однако им неоднократно поступала информация о нахождении подростка в Нижнем Тагиле.

Был одет в камуфляжный костюм, черную куртку, на ногах берцы чёрного цвета. Мальчик не конфликтный, добрый рассказала редакции TagilCity.ru Ольга, родная сестра пропавшего.

В полицию о пропаже Ильи родственники заявили в тот же день, когда он пропал. Сейчас ведутся поиски, но результатов они не принесли. Через некоторое время после пропажи было установлено, что молодой человек приобрел билет до Нижнего Тагила. Сестра пропавшего надеялась, что он поехал к ней, но дома у нее молодой человек не появился.

Я сама проверяла информацию и опрашивала людей на вокзале, расклеила ориентировки, но это результатов не дало рассказала женщина.

Позже поступила информация о том, что Илья был замечен в храме в Верхотурье. Полиция провела проверку, но факт нахождения там Ильи не подтвердился.

Недели три назад его видели в районе Рудник, в жилых домах, в ходе проверки этой информации также выяснялось, что он появлялся на станции Сан-Донато, его опознала уборщица. Я с друзьями начала опрос жителей и расклеила ориентировки рассказала Ольга о дальнейших поисках.

12 июня молодого человека видели у бани на ул. Ильича на Вагонке. Женщина сообщила об этом в полицию и сама съездила в микрорайон, расклеила там ориентировки, проверила близлежащие заброшенные строения.

По последней информации молодого человека видели на Северном поселке. Туда Ольга планирует поехать 15 июня. Женщина нуждается в помощи волонтеров для расклейки объявлений и просит тагильчан объединиться для поиска Ильи. Желающие помочь могут связаться с Ольгой лично.