Судья Свердловского облсуда умер во время велосипедной прогулки
Сегодня, 18:45ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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49-летний судья Свердловского областного суда Владимир Игнатьев скончался во время велосипедной прогулки, на которую отправился с сыном, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Владимир Игнатьев был главой одного из судебных составов апелляционной инстанции. На должность судьи Игнатьева назначили в 2009 году. Ранее мужчина работал судьей в Ленинской райсуде Екатеринбурга.
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