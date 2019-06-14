В Екатеринбурге две сотрудницы «Водоканала» отравились хлором
Сегодня, 07:52ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Инцидент произошел в производственном цехе «Водоканала» на улице Гагарина в столице Урала, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Две женщины почувствовали себя плохо, им была вызвана бригада медиков. На машине реанимации они доставлены в Областной токсикологический центр.
Причины произошедшего уточняются. О состоянии женщин также пока неизвестно.
Напомним, что в Нижнем Тагиле 31 мая погибли двое рабочих «Водоканала». Мужчины отравились токсичными газами в колодце.
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