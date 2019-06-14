В Екатеринбурге загорелся частный детский сад

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В Цыганском поселке Екатеринбурга утром 14 июня загорелся коттедж, в котором располагается частный детский сад. Эвакуированы 25 человек, среди них 18 детей, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь пожара составляет 150 квадратных метров, по данным на текущий момент огонь еще не потушен. Дети и сотрудники учреждения эвакуировались, никто не пострадал.
13 июня из-за короткого замыкания на пищеблоке в Полевском эвакуировали 140 человек из школы № 18.
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