В Нижнем Тагиле 2,5 тысячи потребителей остались без электричества из-за аварии
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Около 2,5 тысяч потребителей остались без электроэнергии в Ленинском районе Нижнего Тагила. Об TagilCity.ru рассказали в пресс-службе компании «Облкоммунэнерго».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам представителей энергетической компании, около часа дня произошло аварийное отключение подстанции на ВМЗ.
Специалисты провели аварийные работы, энергоснабжение на данный момент восстановлено, сообщили в «Облкоммунэнерго».
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