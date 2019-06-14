В Нижнем Тагиле разыскивают пару, укравшую косметику на семь тысяч рублей

По версии следствия, в середине мая 43-летняя тагильчанка зашла в офис банка, чтобы снять деньги. Женщина поставила пакет с косметикой у банкомата. Сняв средства, потерпевшая ушла, однако через полчаса вспомнила, что оставила пакет. Вернувшись, потерпевшая не обнаружила забытую вещь.

С помощью камер полиции удалось установить, кто украл пакет женщины. Ими оказались молодой человек и женщина.

Приметы мужчины: около 35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Злоумышленник был одет в темно-синюю футболку, черные штаны и кроссовки.

Видео Видео: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Полиция Нижнего Тагила обращается к горожанам с просьбой помочь в поиске преступников. Всех, кто опознал пару, просят обращаться по телефонам: (3435)97-64-02 или по линии «02».