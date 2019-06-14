В Нижнем Тагиле разыскивают пару, укравшую косметику на семь тысяч рублей
В Нижнем Тагиле устанавливают личности женщины и мужчины, укравших из банка пакет с парфюмерией и косметикой. Сумма ущерба оценивается в семь тысяч рублей, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».
По версии следствия, в середине мая 43-летняя тагильчанка зашла в офис банка, чтобы снять деньги. Женщина поставила пакет с косметикой у банкомата. Сняв средства, потерпевшая ушла, однако через полчаса вспомнила, что оставила пакет. Вернувшись, потерпевшая не обнаружила забытую вещь.
С помощью камер полиции удалось установить, кто украл пакет женщины. Ими оказались молодой человек и женщина.
Приметы мужчины: около 35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Злоумышленник был одет в темно-синюю футболку, черные штаны и кроссовки.
Полиция Нижнего Тагила обращается к горожанам с просьбой помочь в поиске преступников. Всех, кто опознал пару, просят обращаться по телефонам: (3435)97-64-02 или по линии «02».
В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».