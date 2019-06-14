В Нижнем Тагиле собирают подписи для наказания владельца «Планеты» за истязание детей

Напомним, Юрию Юдину было предъявлено обвинение по трём эпизодам насилия над несовершеннолетними. По показаниям экс-сотрудников компании, Юдин организовал секту, где проводил различные ритуалы с участием своих сотрудников и их детей. В середине августа 2018 года Юдин покинул пост гендиректора «ITM Холдинга», но остался владельцем 30% акций компании. В сентябре 2018 года дело было переквалифицировано со статьи «Истязание» на «Побои», что позволило освободить бизнесмена. Однако позже дело вернули на пересмотр. Сегодня, 14 июня, Пригородный суд Свердловской области приговорил его к четырём годам условного лишения свободы