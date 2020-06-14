Пострадавшую от «МММ» пенсионерку из Екатеринбурга «развели» ещё на полтора миллиона

83-летняя женщина 24 мая услышала по радио рекламу, в которой диктор сообщил, что всем обманутым в «МММ» вкладчикам нужно позвонить на горячую линию по номеру 8-800. Все позвонившие смогут вернуть свои сбережения.

Пенсионерка не только набрала «заветные» цифры, но и сообщила оператору свои персональные данные. На следующий день старушке перезвонили и предложили помощь по возврату «вкладов» - последние якобы находятся на счетах за рубежом. Но для оформления валютных операций, бабушке нужно было перевести сто тысяч рублей на конкретный счёт, номер которого оператор заботливо продиктовала старушке.

Так как у женщины на действующей карте были сбережения, она решила заплатить фирме за помощь. Таких переводов пенсионерка сделала несколько разными платежами по 100-400 тысяч рублей. В общей сложности бабушка перевела мошенникам 1 360 000 рублей.

После того, как у старушки кончились деньги на переводы, оператор перестала выходить с женщиной на связь. Спустя несколько дней пенсионерка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.