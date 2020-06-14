«Уральские авиалинии» и S7 устроили ДТП в аэропорту Пулково
Сегодня, 20:03ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково произошло ДТП с участием двух авиалайнеров, сообщает «Коммерсантъ».
Сюжеты: Екатеринбург
Столкнулись два самолёта авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7 по касательной во время маневрирования на рулёжных дорожках.
Авиалайнер S7 Airlines при повороте к взлётно-посадочной полосе задел крылом хвостовую часть самолёта «Уральских авиалиний» - рейсы должны были лететь в Иркутск и Калининград соответственно. В ДТП никто не пострадал, всех пассажиров эвакуировали, аэропорт работает в штатном режиме.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» изданию сообщили, что для перевозки 84 пассажиров попавшего в аварию самолёта, предоставят резервный авиалайнер.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей