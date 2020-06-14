«Уральские авиалинии» и S7 устроили ДТП в аэропорту Пулково

Столкнулись два самолёта авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7 по касательной во время маневрирования на рулёжных дорожках.

Авиалайнер S7 Airlines при повороте к взлётно-посадочной полосе задел крылом хвостовую часть самолёта «Уральских авиалиний» - рейсы должны были лететь в Иркутск и Калининград соответственно. В ДТП никто не пострадал, всех пассажиров эвакуировали, аэропорт работает в штатном режиме.