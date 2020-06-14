В Екатеринбурге прокуратура проверит соцслужбы после избиения семимесячного ребенка

Как рассказали в прокуратуре, имеется информация, что мужчина привлекался к административной ответственности за нанесение телесных повреждений своей жене. В связи с этим надзорное ведомство даст оценку работы соцслужб по пресечению правонарушений в отношении ребенка.

Кроме того, будут опрошены врачи, которые патронировали семью. В прокуратуре хотят выяснить, как за ребенком осуществился уход, и не было ли фактов нанесения ему повреждений.