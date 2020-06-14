В Екатеринбурге прокуратура проверит соцслужбы после избиения семимесячного ребенка
Сегодня, 12:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура Свердловской области начала проверку после избиения отцом семимесячного ребенка в Екатеринбурге, пишет Е1.
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Как рассказали в прокуратуре, имеется информация, что мужчина привлекался к административной ответственности за нанесение телесных повреждений своей жене. В связи с этим надзорное ведомство даст оценку работы соцслужб по пресечению правонарушений в отношении ребенка.
Кроме того, будут опрошены врачи, которые патронировали семью. В прокуратуре хотят выяснить, как за ребенком осуществился уход, и не было ли фактов нанесения ему повреждений.
В СК сообщили, что пьяный отец ударил семимесячного мальчика по лицу, пытаясь заставить его перестать плакать. От удара коляска, в которой находился ребенок, перевернулась, а младенец выпал из нее.
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