В Ревде 15-летний школьник помог спасти пенсионерку из пожара
Сегодня, 11:26ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ревде 15-летний школьник помог спасти пожилую женщину из пожара. Мальчик заметил возгорание и позвал на помощь, сообщает пресс-центр МВД России.
Ильяс Ахматгалиев заметил дым в подъезде дома и в квартире на первом этаже. В загоревшейся квартире находилась пожилая женщина, которая сказала школьнику, что у нее нет ключей, и она не может выйти из помещения.
Подросток забрался внутрь через окно, однако, опасаясь, что своими силами потушить пожар не получится, школьник стал звать прохожих на помощь. Ему на помощь пришли инспектор ДПС Андрей Шипицын и сотрудник Росгвардии Дмитрий Павлов, которые были неподалеку.
Правоохранители сумели потушить пожар и помогли пенсионерке выбраться из квартиры, она не пострадала.
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