В сети появились жуткие кадры избиения жителем Екатеринбурга своего малыша

На видео видно, как мужчина крупной комплекции откатывает коляску к калитке рядом стоящего дома, после чего наносит сидящему в ней ребёнку не менее пяти ударов. Проходящие мимо люди никак не вмешиваются в происходящее – только один мужчина остановился и что-то сказал отцу малыша, однако никаких действий не предпринял.