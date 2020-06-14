В сети появились жуткие кадры избиения жителем Екатеринбурга своего малыша
В глобальную сеть попало видео избиения в Екатеринбурге отцом своего семимесячного ребёнка, пишет Е1.
Запись была сделана видеокамерой дома на улице 8 марта,127, как раз напротив места происшествия.
На видео видно, как мужчина крупной комплекции откатывает коляску к калитке рядом стоящего дома, после чего наносит сидящему в ней ребёнку не менее пяти ударов. Проходящие мимо люди никак не вмешиваются в происходящее – только один мужчина остановился и что-то сказал отцу малыша, однако никаких действий не предпринял.
В настоящий момент делом занимаются полиция, прокуратура и следственный комитет, ведутся проверки.
Инцидент произошёл 13 июня – пьяный житель Екатеринбурга избил своего семимесячного сына во время вечерней прогулки. Предварительной причиной агрессивного поведения отца ребёнка стало то, что малыш громко плакал, чем очень раздражал своего родителя.