15-летний подросток утонул в районе камня «Омутной» на реке Чусовой

15-летний подросток утонул в районе камня «Омутной» на реке Чусовой
15-летний подросток утонул в районе камня «Омутной» на реке Чусовой
Сегодня, 17:09ПроисшествияФото: tagilskyspasatel в Instagram
Тело 15-летнего подростка, который утонул в районе камня «Омутной» на реке Чусовой, эвакуировали тагильские спасатели.

Мальчик погиб, пытаясь переплыть реку, сообщается в Instagram нижнетагильского МБУ «Центр защиты населения». Специалисты предупреждают о необходимости соблюдений мер безопасности на воде.

Фото:tagilskyspasatel в Instagram

Напомним, 6 июня 9-летняя девочка чуть не утонула в парке НТМК в Нижнем Тагиле. Гуляя с другом, они решили искупаться, при этом не умея плавать. Девочку сбило с ног течением, и она начала захлебываться. Школьницу спас один из очевидцев происшествия. После проведенной проверки, родители детей были привлечены к административной ответственности.

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