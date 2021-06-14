15-летний подросток утонул в районе камня «Омутной» на реке Чусовой

Напомним, 6 июня 9-летняя девочка чуть не утонула в парке НТМК в Нижнем Тагиле. Гуляя с другом, они решили искупаться, при этом не умея плавать. Девочку сбило с ног течением, и она начала захлебываться. Школьницу спас один из очевидцев происшествия. После проведенной проверки, родители детей были привлечены к административной ответственности.