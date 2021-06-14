Более 220 пожаров за сутки зарегистрировано в Свердловской области

Огонь по тополиному пуху очень быстро распространяется и легко может перейти на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вызвать крупный пожар. В случае, если в результате поджога тополиного пуха имуществу третьих лиц нанесён крупный материальный ущерб (свыше 250 тысяч рублей), в отношении поджигателя может быть возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), напоминают в ведомстве.