Более 220 пожаров за сутки зарегистрировано в Свердловской области

Более 220 пожаров за сутки зарегистрировано в Свердловской области
Более 220 пожаров за сутки зарегистрировано в Свердловской области
Сегодня, 12:46ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Поджоги тополиного пуха и травы стали причинами большинства пожаров, произошедших в Свердловской области за последние сутки. Всего в МЧС зарегистрировано 224 возгорания.

184 пожара из 224, на которые 13 июня выезжали свердловские спасатели, были связаны с поджогами сухой травы и тополиного пуха. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В связи с массовыми возгораниями огнеборцы призывают свердловчан проявлять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности, как в быту, так и на улице.

Огонь по тополиному пуху очень быстро распространяется и легко может перейти на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вызвать крупный пожар. В случае, если в результате поджога тополиного пуха имуществу третьих лиц нанесён крупный материальный ущерб (свыше 250 тысяч рублей), в отношении поджигателя может быть возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), напоминают в ведомстве.

За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч. Также виновному в пожаре придется компенсировать пострадавшим нанесенный ущерб.

Напомним, в Свердловской области с 13 по 15 июня ожидается высокая пожарная опасность — четвертый-пятый класс горимости по региональной шкале.

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