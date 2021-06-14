Более 220 пожаров за сутки зарегистрировано в Свердловской области

184 пожара из 224, на которые 13 июня выезжали свердловские спасатели, были связаны с поджогами сухой травы и тополиного пуха. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В связи с массовыми возгораниями огнеборцы призывают свердловчан проявлять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности, как в быту, так и на улице.
Огонь по тополиному пуху очень быстро распространяется и легко может перейти на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вызвать крупный пожар. В случае, если в результате поджога тополиного пуха имуществу третьих лиц нанесён крупный материальный ущерб (свыше 250 тысяч рублей), в отношении поджигателя может быть возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), напоминают в ведомстве.
За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч. Также виновному в пожаре придется компенсировать пострадавшим нанесенный ущерб.
Напомним, в Свердловской области с 13 по 15 июня ожидается высокая пожарная опасность — четвертый-пятый класс горимости по региональной шкале.