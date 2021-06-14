Два человека госпитаизированы после ДТП на перекрестке Алтайская — Боровая в Тагиле

Два человека госпитаизированы после ДТП на перекрестке Алтайская — Боровая в Тагиле
Два человека госпитаизированы после ДТП на перекрестке Алтайская — Боровая в Тагиле
Сегодня, 10:20ПроисшествияФото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте"
В аварии на перекрестке улиц Алтайская — Боровая в Нижнем Тагиле 13 июня травмы получили два человека. Водитель отечественной легковушки на скорости врезался в автомобиль Mazda 3.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mazda 3 и «ВАЗ» произошло около 16.00 в воскресенье 13 июня у дома № 26 на улице Алтайская.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

Видео:"Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте"

За рулем Mazda находился мужчина 1992 года рождения. При выезде с второстепенной дороги, выполняя левый поворот, он не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 2113» под управлением мужчины 1996 года рождения. Он следовал со стороны улицы Юности в сторону Зеленстроевской. В результате столкновения травмы получили водитель «ВАЗ» и его девушка — пассажир 1998 года рождения. Они были госпитализированы в больницу на карете «скорой помощи», рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В Госавтоинспекции призывают автомобилистов быть более внимательными на дороге и при выполнении каких-либо маневров на дороге убеждаться в их безопасности.

Напомним, 13 июня в результате столкновения Hyundai IХ35 с автобусом на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле пострадала 2-летняя девочка и 35-летняя женщина — водитель легковушки.Женщина пояснила ГИБДД, что не знала о том, что теперь на Кушвинской действует одностороннее движение.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиеавтодтпобществопострадавшиеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы