В аварии на перекрестке улиц Алтайская — Боровая в Нижнем Тагиле 13 июня травмы получили два человека. Водитель отечественной легковушки на скорости врезался в автомобиль Mazda 3.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mazda 3 и «ВАЗ» произошло около 16.00 в воскресенье 13 июня у дома № 26 на улице Алтайская. Инцидент попал на камеру видеорегистратора. Видео: "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте" За рулем Mazda находился мужчина 1992 года рождения. При выезде с второстепенной дороги, выполняя левый поворот, он не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 2113» под управлением мужчины 1996 года рождения. Он следовал со стороны улицы Юности в сторону Зеленстроевской. В результате столкновения травмы получили водитель «ВАЗ» и его девушка — пассажир 1998 года рождения. Они были госпитализированы в больницу на карете «скорой помощи», рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. В Госавтоинспекции призывают автомобилистов быть более внимательными на дороге и при выполнении каких-либо маневров на дороге убеждаться в их безопасности. Напомним, 13 июня в результате столкновения Hyundai IХ35 с автобусом на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле пострадала 2-летняя девочка и 35-летняя женщина — водитель легковушки.Женщина пояснила ГИБДД, что не знала о том, что теперь на Кушвинской действует одностороннее движение. Ребенок и женщина — водитель получили травмы в ДТП с автобусом и иномаркой в Тагиле

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