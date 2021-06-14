Только водитель находился в салоне ВАЗа, утонувшего в Ревде

После ЧП водителя «двенадцатой» удалось достать очевидцам, сообщает «Комсомольская правда - Екатеринбург». Пассажира в салоне не было. Его пытались найти сотрудники МЧС, но сделать это им не удалось.
С водителем, действительно, собирался ехать еще один мужчина, но в последний момент он отказался от поездки. Вполне возможно, несостоявшийся пассажир вызвал такси,прокомментировала ситуацию местная ГИБДД.
Напомним, в результате страшного ДТП 10 июня на автодороге у Николо-Павловского от полученных травм погибла супружеская пара пенсионного возраста. Виновник аварии отпущен на свободу.