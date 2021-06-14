Только водитель находился в салоне ВАЗа, утонувшего в Ревде

Только водитель находился в салоне ВАЗа, утонувшего в Ревде
Только водитель находился в салоне ВАЗа, утонувшего в Ревде
Сегодня, 21:46ПроисшествияФото: "Комсомольская правда"
Первоначально прошла информация с места присшествия, что в автомобиле «ВАЗ-21124», улетевшем в реку, находились два человека и оба они погибли.

После ЧП водителя «двенадцатой» удалось достать очевидцам, сообщает «Комсомольская правда - Екатеринбург». Пассажира в салоне не было. Его пытались найти сотрудники МЧС, но сделать это им не удалось.

С водителем, действительно, собирался ехать еще один мужчина, но в последний момент он отказался от поездки. Вполне возможно, несостоявшийся пассажир вызвал такси,прокомментировала ситуацию местная ГИБДД.

Напомним, в результате страшного ДТП 10 июня на автодороге у Николо-Павловского от полученных травм погибла супружеская пара пенсионного возраста. Виновник аварии отпущен на свободу.

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