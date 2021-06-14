Трое детей пострадали после столкновения двух иномарок на свердловской трассе

Трое детей пострадали после столкновения двух иномарок на свердловской трассе
Трое детей пострадали после столкновения двух иномарок на свердловской трассе
Сегодня, 10:58ПроисшествияФото: ОГИБДД МО МВД России «Серовский»
В результате столкновения автомобилей Solaris и Elantra, произошедшем на втором километре автодороги Серов — Птицефабрика, трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

ДТП с участием двух автомобилей Hyundai произошло около 15.30 между Серовом и поселком Вятчина в воскресенье, 13 июня.

Как установили прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД, 34-летняя женщина — водитель за рулем Hyundai Solaris, выезжая налево со второстепенной дороги со стороны Краснотурьинска в сторону Серова, не предоставила преимущества в движении автомобилю Hyundai Elantra, который двигался по главной дороге, сообщает «Серовский рабочий» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Серовский».

В результате аарии пострадали трое несовершеннолетних. В Solaris травмы получили 9-летний мальчик и 15-летняя девочка. А в Elantra травмы грудной клетки были диагностированы у 1,5-годовалого ребенка, который находился на заднем пассажирском сидении в удерживающем устройстве.

Все дети были госпитализированы в больницу. Взрослые в данном ДТП не пострадали. Результаты освидетельствования, проведенные на месте происшествия, показали, что водители были трезвы.

Напомним, ребенок и женщина — водитель получили травмы в ДТП с автобусом и иномаркой на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле. Водитель, спровоцировавшая аварию, выехала на дорогу с односторонним движением.

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