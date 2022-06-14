Двоих детей выбросила из окна жительница Челябинска

В Челябинске 37-летняя женщина выбросила из окна своих двух детей и выпрыгнула сама.

Младший ребенок скончался на месте, а за жизнь старшего борются врачи, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Известно, что мать также скончалась. В пресс-службе СК по Челябинской области информацию подтвердили. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за убийство малолетнего. По данным издания, происшествие случилось 14 июня на улице Богдана Хмельницкого. Сначала женщина выбросила младшего сына, а затем старшего. Последний на данный момент госпитализирован. Его состояние тяжелое.

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