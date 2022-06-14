На Серовском тракте екатеринбуржец насмерть сбил лося и потерял собаку

На Серовском тракте у семьи из Екатеринбурга произошло сразу несколько ЧП. Сначала они сбили лося, а потом у них сбежал домашний пес.

Неприятный для семьи день произошел 13 июня. По словам отца семейства, внезапно на проезжую часть из леса выбежал лось. Водитель, начавший резко тормозить, все же сбил лося, приняв весь удар на себя – в последствии царапину на лице пришлось зашивать, пишет Е1. Пострадала и пятилетняя дочь, которая получила царапины. Животное скончалось на месте. Семья вызвала на место скорую и ГИБДД. Однако в момент остановки из машины убежал домашний пес. В пути с семьей было две собаки, одна из них осталась в салоне. Собаку зовут Таранта, ей два года. Её сейчас разыскивают хозяева.

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