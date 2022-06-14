Пассажирский автобус с рабочими вылетел с дороги в деревья в Волчанске

Пассажирский автобус с рабочими вылетел с дороги в деревья в Волчанске
Пассажирский автобус с рабочими вылетел с дороги в деревья в Волчанске
Сегодня, 09:13ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Автобус с рабочими Волчанского механического завода вылетел с дороги во время следования по маршруту.

Люди ехали на работу в тот момент, когда по неизвестным причинам автобус слетел с дороги, сообщил TagilCity.ru очевидец происшествия.

По его словам, в ДТП есть пострадавшие. Один из рабочих, предположительно, сломал руку. Кроме того, очевидец сообщает, что, вероятно, водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением.

В ГИБДД по Свердловской области TagilCity.ru факт происшествия подтвердили.

Инспекторы ГИБДД выехали на место ДТП, обстоятельства устанавливаются, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

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