Прокуратура: «Отравление таблетками могло стать причиной гибели жителя Салды»

Прокуратура: «Отравление таблетками могло стать причиной гибели жителя Салды»
Прокуратура: «Отравление таблетками могло стать причиной гибели жителя Салды»
Сегодня, 14:42ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: 1МI
Региональный СК опроверг информацию об отравлении подростками контрафактом в Верхней Салде. Причина гибели 19-летнего молодого человека будет установлена в ходе экспертизы. В прокуратуре говорят, что молодежь употребила таблетки с неизвестным веществом.

В Следственном Управлении Следственного Комитета Свердловской области редакции TagilCity.ru рассказали, что причина гибели 19-летнего подростка пока не установлена. Также в СК опровергли информацию издания об употреблении группой лиц контрафактного алкоголя.

В региональном СКР не подтверждают информацию о том, что инцидент произошел в результате употребления контрафакта, сообщили TagilCity.ru в СУ СК по Свердловской области.

Правоохранители уточнили, что по факту гибели подростка в настоящий момент в проводится проверка.

В прокуратуре Верхней Салды TagilCity.ru сообщили, что причиной гибели молодого человека могли стать таблетки неизвестного происхождения. Вместе со взрослым салдинцем употребляли лекарственный препарат с неустановленным веществом подростки, стоящих на учете в ПДН Нижней Салды.

По предварительной информации, 10 июня 2022 года 19-летний житель Верхней Салды и трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, состоящие на учете в органах системы профилактики, находясь в городе Нижняя Салда, употребили таблетки с неустановленным веществом,рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные в Верхней Салде. Группа подростков угодила в токсикоцентр Нижнего Тагила, где один из салдинцев скончался.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилВерхняя и Нижняя Салда
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