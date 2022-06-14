Прокуратура: «Отравление таблетками могло стать причиной гибели жителя Салды»

В Следственном Управлении Следственного Комитета Свердловской области редакции TagilCity.ru рассказали, что причина гибели 19-летнего подростка пока не установлена. Также в СК опровергли информацию издания об употреблении группой лиц контрафактного алкоголя.
В региональном СКР не подтверждают информацию о том, что инцидент произошел в результате употребления контрафакта, сообщили TagilCity.ru в СУ СК по Свердловской области.
Правоохранители уточнили, что по факту гибели подростка в настоящий момент в проводится проверка.
В прокуратуре Верхней Салды TagilCity.ru сообщили, что причиной гибели молодого человека могли стать таблетки неизвестного происхождения. Вместе со взрослым салдинцем употребляли лекарственный препарат с неустановленным веществом подростки, стоящих на учете в ПДН Нижней Салды.
По предварительной информации, 10 июня 2022 года 19-летний житель Верхней Салды и трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, состоящие на учете в органах системы профилактики, находясь в городе Нижняя Салда, употребили таблетки с неустановленным веществом,рассказали в надзорном ведомстве.
Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные в Верхней Салде. Группа подростков угодила в токсикоцентр Нижнего Тагила, где один из салдинцев скончался.