Соседи рассказали о выбросившей детей из окна жительнице Челябинска

Соседи рассказали о выбросившей детей из окна жительнице Челябинска
Соседи рассказали о выбросившей детей из окна жительнице Челябинска
Сегодня, 12:24ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
От соседей женщины, выкинувшей детей из окна и покончившей с собой в Челябинске, стали известны подробности о ее личности.

В ночь с 13 на 14 июня челябинка выкинула собственных сыновей из окна, а затем и сама шагнула в окно. Младший ребенок и мать скончались, за жизнь старшего борются медики.

Стало известно, что виновница трагедии трудилась замзаведующего детсада, находящегося в Металлургическом районе Челябинска. По словам соседей, некоторое время назад уйдя от мужа, она растила детей одна. Ее младший ребенок посещал детсад, где она работала, а старший перешел в пятый класс.

Перед трагедией к женщине приходил ее муж и попробовал проникнуть в квартиру. Не пустив его, женщина расправилась с детьми, а затем тем же способом покончила с собой, рассказали соседи погибшей URA.RU.

Сюжеты:
Новости УрФО
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