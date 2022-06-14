Соседи рассказали о выбросившей детей из окна жительнице Челябинска

От соседей женщины, выкинувшей детей из окна и покончившей с собой в Челябинске, стали известны подробности о ее личности.

В ночь с 13 на 14 июня челябинка выкинула собственных сыновей из окна, а затем и сама шагнула в окно. Младший ребенок и мать скончались, за жизнь старшего борются медики. Стало известно, что виновница трагедии трудилась замзаведующего детсада, находящегося в Металлургическом районе Челябинска. По словам соседей, некоторое время назад уйдя от мужа, она растила детей одна. Ее младший ребенок посещал детсад, где она работала, а старший перешел в пятый класс. Перед трагедией к женщине приходил ее муж и попробовал проникнуть в квартиру. Не пустив его, женщина расправилась с детьми, а затем тем же способом покончила с собой, рассказали соседи погибшей URA.RU. Двоих детей выбросила из окна жительница Челябинска

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