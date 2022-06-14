Тагильчанин до смерти избил бывшего отчима в Феодосии

Тагильчанин до смерти избил бывшего отчима в Феодосии
Тагильчанин до смерти избил бывшего отчима в Феодосии
Сегодня, 17:57ПроисшествияФото: 1MI
В Феодосии житель Нижнего Тагила до смерти избил своего отчима.

36-летнего злоумышленника приговорили к 6.6 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Убийство произошло в ночь с 27 на 28 января. Мужчины вместе выпивали, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого тагильчанин и нанес своему оппоненту как минимум 17 ударов кулаками.

Мужчина скончался через несколько дней. Под горячую руку попала и новая супруга отчима, ее злоумышленник тоже избил.

Отбывать наказание тагильчанин будет в колонии строгого режима. А пострадавшей стороне он должен выплатить пол миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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