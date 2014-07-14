На Серовском тракте вчера две фуры не поделили дорогу. Тагильчане простояли в 10-километровой пробке (ФОТО)
Вчерашним вечером на трассе Екатеринбург-Серов, в 50 километрах от столицы Урала, примерно в 18:00 - 18:30 случилось дорожно-транспортное происшествие, которое стало причиной масштабной пробки.
Двигаясь из Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила, автолюбители были вынуждены стоять в огромной пробке, от 30 до 60 минут. На одном из участков столкнулись две фуры, заблокировавшие дорогу. Между большегрузами с трудом протискивались Газели, легковые автомобили. А вот автобусу проехать было нереально, рассказывает очевидец аварии Глеб.
По словам пользователей паблика «Типичный тагильчанин», пробка протянулась примерно на 10 километров. Кто-то добрался до дома от Екатеринбурга до Нижнего Тагила за 4 часа.
Фотографии из паблика «ТТ»
В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что по данной аварии у них информации нет, возможно, обошлось без пострадавших. На официальном сайте ГИБДД Свердловской области информации также нет.
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