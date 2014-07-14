На Серовском тракте вчера две фуры не поделили дорогу. Тагильчане простояли в 10-километровой пробке (ФОТО)

Двигаясь из Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила, автолюбители были вынуждены стоять в огромной пробке, от 30 до 60 минут. На одном из участков столкнулись две фуры, заблокировавшие дорогу. Между большегрузами с трудом протискивались Газели, легковые автомобили. А вот автобусу проехать было нереально, рассказывает очевидец аварии Глеб.

По словам пользователей паблика «Типичный тагильчанин», пробка протянулась примерно на 10 километров. Кто-то добрался до дома от Екатеринбурга до Нижнего Тагила за 4 часа.

Фотографии из паблика «ТТ»

В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что по данной аварии у них информации нет, возможно, обошлось без пострадавших. На официальном сайте ГИБДД Свердловской области информации также нет.