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«Помощники» по хозяйству взяли 200 тысяч и сбежали. Полиция Нижнего Тагила поймала одного преступника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Помощники» по хозяйству взяли 200 тысяч и сбежали. Полиция Нижнего Тагила поймала одного преступника

14 июля 2014, 17:35Происшествия
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