«Помощники» по хозяйству взяли 200 тысяч и сбежали. Полиция Нижнего Тагила поймала одного преступника

Она тут же позвонила работникам и позвала их к себе. За свою работу молодые люди запросили 270 тысяч рублей. Плюсом, отдельно нужно было оплачивать стройматериалы. Женщина отдала парням деньги, один из них написал расписку. Но больше работников жительница посёлка не видела. Одного из преступников полицейским удалось поймать.

Против него есть неоспоримое доказательство – почерковедческая экспертиза подтвердила, что расписка написана его рукой. Но свою вину парень не признаёт, утверждает, что никакого отношения к мошенничеству не имеет.

Они очень своеобразные, – говорит о подозреваемых следователь следственного отдела № 8 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» капитан юстиции Татьяна Даниленко, – Готовы отдать женщине деньги. Но при этом утверждают, что ни в чём не виноваты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 Российской Федерации (Мошенничество). 24 – летний подозреваемый арестован. Ранее он не судим, нигде не работает, образование – 4 класса.

Полицейские не исключают, что жительница Висимо-Уткинска стала не единственной жертвой этих мошенников. Если вы узнали на фотографии своего обидчика, немедленно обратитесь к правоохранителям по телефону 02.