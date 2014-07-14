Пожар в коллективном саду «УВЗ №7» унес жизни двоих тагильчан

На площади 15 кв.м сгорел садовый домик. В пожаре погибли 2 человека, личности которых в настоящее время устанавливаются.

Предварительная причина, по словам сотрудников МЧС, неосторожное обращение с огнем погибших. Ущерб устанавливается. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар удалось полностью потушить в 05:04.

На место выезжали и сотрудники полиции Нижнего Тагила. Так, силами участковых уполномоченных была обеспечена охрана жителей до окончания пожаротушения.