Пожар в коллективном саду «УВЗ №7» унес жизни двоих тагильчан
14 июля 2014, 13:25Происшествия
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Сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле случилось несчастье. В 2 часа в дежурную часть МЧС поступил звонок, сообщавший о возгорании в одном из садовых домиков коллективного сада «УВЗ №7», бригада 20, участок № 407.
На площади 15 кв.м сгорел садовый домик. В пожаре погибли 2 человека, личности которых в настоящее время устанавливаются.
Предварительная причина, по словам сотрудников МЧС, неосторожное обращение с огнем погибших. Ущерб устанавливается. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар удалось полностью потушить в 05:04.
На место выезжали и сотрудники полиции Нижнего Тагила. Так, силами участковых уполномоченных была обеспечена охрана жителей до окончания пожаротушения.
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