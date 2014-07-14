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Пожар в коллективном саду «УВЗ №7» унес жизни двоих тагильчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар в коллективном саду «УВЗ №7» унес жизни двоих тагильчан

14 июля 2014, 13:25Происшествия
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