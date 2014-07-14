Вчера на автомобиль тагильчанина упало дерево. Водитель находился в машине (ФОТО)

Пользователь Полушкин А.А. рассказывает TagilCity.ru:

13 июля в 12:03 возле своего дома по Солнечной, 30 я припарковал свою машину и зашел на 5 минут домой. Оговорюсь на парковке места не было. Когда вышел из дома, сел в машину и вставил ключ в замок зажигания, я услышал треск, а дальше «на автомате» я нагнулся как можно ближе к сиденьям…

Пользователь рассказал, что крыша, прогнувшаяся под деревом, ударила его по голове. Благо, сильно он не пострадал. «Вроде, живой!». Спасла быстрая реакция.

После произошедшего автолюбитель вызвал полицию, как и полагается в таких ситуациях. Добавим, что если бы все случилось, когда автомобиль двигался, то на место стоило пригласить инспекторов ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов отобразили в протоколе факт падения и то, что оно не было свалено, срублено или спилено.

Эксперты поясняют, что автолюбитель должен восстанавливать автомобиль за свой счет в том случае, если падение дерева вызвано стихийным бедствием, а также, если оно припарковано в лесу, в лесопарковой зоне или в местах, не предназначенных для парковки машин. Надежда есть, если автомобиль стоял в надлежащем месте.

Так, сложность возникает в том, что вчерашним днем в Нижнем Тагиле на самом деле действовало экстренное предупреждение. Это значит, что автолюбителю, скорее всего, не удастся доказать вину служб, отвечающих за территорию, на которой расположено дерево.

Фотографии предоставил пользователь

Ремонт, по словам автовладельца, обойдется ему примерно в 20 тысяч рублей. В настоящее время мужчина ищет мастерские, которые возьмутся за выправление кузова, капота и восстановление стекла. Автомобиль после удара даже завелся, то есть находится на ходу.