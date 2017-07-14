10-летняя девочка получила перелом клюцицы и сотрясение мозга в результате ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Установлено, что женщина-водитель 1988 г.р. совершала движение по ул. Пихтовая в сторону ул. Ильича. В этот момент, не убедившись в безопасности, проезжую часть перебегал ребенок. Девочка 2007 г.р. не заметила автомобиль из-за припаркованного автобуса. Автомобилистка не смогла избежать наезда.