10-летняя девочка получила перелом клюцицы и сотрясение мозга в результате ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
14 июля 2017, 09:00Происшествия
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13 июля в дневное время в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что женщина-водитель 1988 г.р. совершала движение по ул. Пихтовая в сторону ул. Ильича. В этот момент, не убедившись в безопасности, проезжую часть перебегал ребенок. Девочка 2007 г.р. не заметила автомобиль из-за припаркованного автобуса. Автомобилистка не смогла избежать наезда.
Пострадавшая госпитализирована с переломом ключицы и СГМ.
Видео: Пропаганда Отдел ГИБДД
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