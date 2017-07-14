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10-летняя девочка получила перелом клюцицы и сотрясение мозга в результате ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10-летняя девочка получила перелом клюцицы и сотрясение мозга в результате ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

14 июля 2017, 09:00Происшествия
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