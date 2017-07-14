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120 000 рублей похитил телефонный мошенник с банковских карт доверчивых граждан и был задержан полицией Екатеринбурга (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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120 000 рублей похитил телефонный мошенник с банковских карт доверчивых граждан и был задержан полицией Екатеринбурга (ФОТО)

14 июля 2017, 17:50Происшествия
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