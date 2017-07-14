120 000 рублей похитил телефонный мошенник с банковских карт доверчивых граждан и был задержан полицией Екатеринбурга (ФОТО)

Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, совершившего кражи с банковских карт граждан на общую сумму 120 000 рублей.

Неоднократно судимый 47-летний уроженец Курганской области с 20 января по 20 марта 2012 года действовал на территории Екатеринбурга.

Под видом работника финансового учреждения он распространял SMS с текстом: «Ваша карта заблокирована. Инфо (абонентский номер)». Доверчивые граждане перезванивали на указанный телефон, сообщали свои реквизиты, остаток денежных средств на лицевом счете.

При этом злоумышленник предлагал отменить блокировку. Для этого необходимо было через банкомат под диктовку «менеджера» перевести деньги на другой счет, который принадлежал мошеннику.

Таким образом, ему удалось получить достаточно крупную сумму в свое личное распоряжение. Сначала обвиняемый находился в СИЗО, затем – под подпиской о невыезде, а в 2014 году по девяти эпизодам ему было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Фото: В. Н. Горелых

Накануне суда мужчина скрылся. не явился на заседание и был объявлен в федеральный розыск. Наказание он все-таки получил - четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В настоящее время преступник отбывает наказание.