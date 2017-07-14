20 куриц и 500 квадратных метров построек сгорели во время пожара в Екатеринбурге (ФОТО)

Как пишет Е1, пожар произошел в курятнике, где находились 20 птиц. Затем пламя перекинулось на другие постройки. Соседи погорельца рассказали, что весь двор представлял собой помойку, куда владелец приносил мусор со всей округи. Неудивительно, что это привело к пожару.