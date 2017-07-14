20 куриц и 500 квадратных метров построек сгорели во время пожара в Екатеринбурге (ФОТО)
14 июля 2017, 10:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жилой дом и прилегающие постройки площадью 500 кв. м. сгорели минувшей ночью в Екатеринбурге на Уралмаше.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, пожар произошел в курятнике, где находились 20 птиц. Затем пламя перекинулось на другие постройки. Соседи погорельца рассказали, что весь двор представлял собой помойку, куда владелец приносил мусор со всей округи. Неудивительно, что это привело к пожару.
Сам хозяин дома пояснил, что это не мусор, а просроченные продукты, которые он покупает на местных складах, чтобы кормить домашних птиц.
Владелец дома в огне не пострадал.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей