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40 человек эвакуировали из поликлиники Кольцово в Екатеринбурге из-за возникшего задымления
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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40 человек эвакуировали из поликлиники Кольцово в Екатеринбурге из-за возникшего задымления

14 июля 2017, 14:20Происшествия
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