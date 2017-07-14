40 человек эвакуировали из поликлиники Кольцово в Екатеринбурге из-за возникшего задымления
14 июля 2017, 14:20Происшествия
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Спасатели МЧС Екатеринбурга эвакуировали пациентов и персонал поликлиники в Кольцово из-за внезапно возникшего задымления в помещении медучреждения.
Сюжеты: Екатеринбург
14 июля в поликлинике поселка Кольцово возникло короткое замыкание без последующего горения в электрощитке на 1-м этаже. Здание наполнилось дымом. В 09:53 на пульт диспетчера экстренной службы от медиков поступило сообщение о ЧП.
На место происшествия немедленно выехали спасатели МЧС. Пришлось эвакуировать людей, находящихся в здании. Медицинский персонал в количестве 14 человек и 26 пациентов вышли из поликлиники самостоятельно.
После этого помещения были проветрены. Пострадавших нет, сообщает Е1.RU.
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