40 человек эвакуировали из поликлиники Кольцово в Екатеринбурге из-за возникшего задымления

14 июля в поликлинике поселка Кольцово возникло короткое замыкание без последующего горения в электрощитке на 1-м этаже. Здание наполнилось дымом. В 09:53 на пульт диспетчера экстренной службы от медиков поступило сообщение о ЧП.

На место происшествия немедленно выехали спасатели МЧС. Пришлось эвакуировать людей, находящихся в здании. Медицинский персонал в количестве 14 человек и 26 пациентов вышли из поликлиники самостоятельно.

После этого помещения были проветрены. Пострадавших нет, сообщает Е1.RU.