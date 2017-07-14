6 квартир за 48 часов обворованы в Нижнем Тагиле: у тагильчан похищены деньги, золото, украшения

Все 6 краж произошли в течении 2 дней, 31 мая и 1 июня. Пострадали 4 квартиры на Вагонке и ещё 2 в центре Нижнего Тагила на улице Газетная сообщили редакции TagilCity.ru тагильчане.

Расследование уголовного розыска по этому делу продолжается, но кражи считаются «тёмными».

Следствие будет продолжаться ещё 2 месяца. Даже если приостановится, то при появлении каких-либо зацепок будет возобновлено. Фигурантов дела пока нет рассказали в правоохранительных органах.

Меры предосторожности, которые могли бы помочь предотвратить повторение подобных инцидентов, в основном, касаются самих жителей домов.

Потому как они неохотно идут на контакт с сотрудниками полиции при проведении следственных мероприятий. Все кражи совершены в 9-этажных домах, где проживает много людей, однако сами жители неохотно идут на контакт. Не знаем, чего боятся бабушки-старушки, но обычно говорят, что ничего не видели и ничего не знают посетовали специалисты правоохранительных органов.

Если бы видеокамер, которые сейчас везде устанавливают, было больше, то шансы на поимку воров были бы гораздо выше. За последнее время появилось немало раскрытых преступлений по записям с камер видеонаблюдения.

Как правило, места с камерами жулики обходят стороной - они знают. В данном случае все кражи произошли подбором ключа. Это жулик, который очень хорошо разбирается в замках. Такое явление называется квалифицированные квартирные кражи и они случаются очень редко. По мнению многих сотрудников, которые занимаются раскрытием квартирных краж, воры, скорее всего не местные, а так называемые «залётные» гастролёры из других городов пояснили в уголовном розыске.

В пользу этой догадки говорит и то, что после совершения этих краж, подобного за длинный промежуток времени ни до, ни после не происходило, а все кражи случились в течение 2 дней.

Воры брали только деньги, золотые украшения. Ни аппаратуру, ни ноутбуки, ни телефоны, ни айпады злоумышленники не тронули. Только деньги, золото - что можно положить в карман.

Как сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила, на данный момент правоохранители работают над раскрытием этих имущественных преступлений.