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6 квартир за 48 часов обворованы в Нижнем Тагиле: у тагильчан похищены деньги, золото, украшения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6 квартир за 48 часов обворованы в Нижнем Тагиле: у тагильчан похищены деньги, золото, украшения

14 июля 2017, 14:40ПроисшествияЕкатерина Малых
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