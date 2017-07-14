Автомобиль ВАЗ загорелся в лесу у посёлка Таватуй в Свердловской области
14 июля 2017, 20:35Происшествия
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14 июля в лесу у посёлка Таватуй сотрудниками "Екатеринбурггаза" был обнаружен горящий ВАЗ-2112. Из автомобиля раздавались хлопки и щелчки, существовала угроза взрыва.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
В ожидании приезда пожарной команды газовики и местные жители приступили к тушению машины, сообщает пресс-служба "Екатеринбурггаза". На вызов выехали две единицы техники и восемь специалистов МЧС. К моменту прибытия пожарной команды местные жители самостоятельно ликвидировали возгорание. Пострадавшие отсутствуют.
По сообщениям местных жителей, автомобиль подожгли неизвестные, местонахождение и личность хозяина установить не удалось.
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