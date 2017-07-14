Автомобиль ВАЗ загорелся в лесу у посёлка Таватуй в Свердловской области

В ожидании приезда пожарной команды газовики и местные жители приступили к тушению машины, сообщает пресс-служба "Екатеринбурггаза". На вызов выехали две единицы техники и восемь специалистов МЧС. К моменту прибытия пожарной команды местные жители самостоятельно ликвидировали возгорание. Пострадавшие отсутствуют.