Два человека погибли на шахтах Североуральска в Свердловской области
14 июля 2017, 21:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Машинист электровоза и шахтёр-проходчик погибли на двух шахтах Североуральска в Свердловской области. По обоим фактам гибели людей проводится доследственная проверка.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
На шахте «Кальинская» 9 июля столкнулись два электровоза, машинист одного из них скончался на месте. 13 июля на шахте «Ново-Кальинской» обвалилась горная порода, под которой остался шахтёр-проходчик. Тело извлекли другие шахтеры, врач констатировал смерть мужчины.
Следователи опрашивают руководство шахты и сотрудников, анализируют необходимую документацию, сообщает Следственное управление СК России по Свердловской области. Точную причину смерти погибших предстоит выяснить судмедэкспертам.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей