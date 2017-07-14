Два человека погибли на шахтах Североуральска в Свердловской области

На шахте «Кальинская» 9 июля столкнулись два электровоза, машинист одного из них скончался на месте. 13 июля на шахте «Ново-Кальинской» обвалилась горная порода, под которой остался шахтёр-проходчик. Тело извлекли другие шахтеры, врач констатировал смерть мужчины.