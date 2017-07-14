Две сотрудницы нижнетагильского алкомаркета задержали грабителя с бутылкой дорогого коньяка
14 июля 2017, 15:55Происшествия
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В Нижнем Тагиле двум девушкам - продавцу и кассиру - удалось самим задержать грабителя, попытавшегося сбежать из магазина с бутылкой элитного алкоголя.
Сюжеты: Нижний Тагил
12 июля в алкомаркете «Красное & Белое» по улице Победы произошло ЧП. Вечером, после 19 часов, в магазин зашел молодой человек.
Сначала он обошел полки с алкогольными напитками, а потом, схватив бутылку с дорогостоящим коньяком, попытался выбежать из магазина.
Путь ему преградили 21-летняя девушка-кассир и продавец 23 лет. Злоумышленник ударил их и кинулся к двери, но сбежать ему не удалось.
Девушки закрыли дверь и вызвали полицию. Приехавшие на место происшествия сотрудники задержали злоумышленника. Грабителем оказался 24-летний житель Красного Камня, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, сообщает ИА «Все новости».
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