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Екатеринбуржец спровоцировал ДТП с лобовым столкновением и сбежал с места аварии (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец спровоцировал ДТП с лобовым столкновением и сбежал с места аварии (ФОТО)

14 июля 2017, 12:15Происшествия
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