Екатеринбуржец спровоцировал ДТП с лобовым столкновением и сбежал с места аварии (ФОТО)

Как пишет Е1, «десятка» ехала с явным превышением скорости. Потом, вероятно, водитель не справился с управлением и, пересекая двойную сплошную, совершил лобовое столкновение с иномаркой.

Я выезжал с улицы Сыромолотова, где почта перед улицей Рассветной, я как раз начал поворачивать, и он, видимо, меня увидел и начал тормозить, но летел он хорошо, мы замерили тормозной путь – 26 метров рассказал свидетель ДТП.