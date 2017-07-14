Екатеринбуржец спровоцировал ДТП с лобовым столкновением и сбежал с места аварии (ФОТО)
14 июля 2017, 12:15Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге на ЖБИ мужчина спровоцировал ДТП с лобовым столкновением и сбежал с места происшествия.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, «десятка» ехала с явным превышением скорости. Потом, вероятно, водитель не справился с управлением и, пересекая двойную сплошную, совершил лобовое столкновение с иномаркой.
Я выезжал с улицы Сыромолотова, где почта перед улицей Рассветной, я как раз начал поворачивать, и он, видимо, меня увидел и начал тормозить, но летел он хорошо, мы замерили тормозной путь – 26 метров рассказал свидетель ДТП.
После столкновения виновник ДТП вышел из автомобиля и убежал. Сейчас его разыскивает полиция. Предположительно, мужчина был пьян.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей