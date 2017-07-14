Избивший детского хирурга тагильчанин приговорен к 6 месяцам ограничения свободы

Напомним, 20 июня во время приема в детской больнице, отец пациента напал на хирурга и сломал ему челюсть. В ходе розыскных мероприятий нападавший был задержан полицией, а спустя какое-то время отпущен под подписку о не выезде. Следствие установило, что причиной нападения стала личная неприязнь, а не профессиональная деятельность потерпевшего.