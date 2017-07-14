Избивший детского хирурга тагильчанин приговорен к 6 месяцам ограничения свободы
14 июля 2017, 20:10Происшествия
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35-летний житель Нижнего Тагила, который избил хирурга, признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Приговор был вынесен 14 июля Ленинским судом Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Напомним, 20 июня во время приема в детской больнице, отец пациента напал на хирурга и сломал ему челюсть. В ходе розыскных мероприятий нападавший был задержан полицией, а спустя какое-то время отпущен под подписку о не выезде. Следствие установило, что причиной нападения стала личная неприязнь, а не профессиональная деятельность потерпевшего.
14 июля в ходе судебного заседания вина подсудимого была полностью доказана, сообщает Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила. Мужчину приговорили к ограничению свободы сроком на полгода.
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