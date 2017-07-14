Неизвестные прямо у здания Управления МВД Екатеринбурга похитили оперативного сотрудника УЭБ и ПК

Около 15 часов 14 июля в Екатеринбурге произошло похищение человека. Прямо у здания УМВД уральской столицы неизвестные скрутили сотрудника управлении экономической безопасности и противодействия коррупции екатеринбургской полиции, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.