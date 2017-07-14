Неизвестные прямо у здания Управления МВД Екатеринбурга похитили оперативного сотрудника УЭБ и ПК
14 июля 2017, 19:00Происшествия
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Похищение оперативного сотрудника УЭБ и ПК произошло у здания городской полиции Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Около 15 часов 14 июля в Екатеринбурге произошло похищение человека. Прямо у здания УМВД уральской столицы неизвестные скрутили сотрудника управлении экономической безопасности и противодействия коррупции екатеринбургской полиции, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
Адвокат похищенного полицейского пишет заявление о похищении человека. В ГУ МВД Свердловской области данную информацию не подтверждают, сообщает РИА URA.RU.
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