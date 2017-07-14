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Неизвестные прямо у здания Управления МВД Екатеринбурга похитили оперативного сотрудника УЭБ и ПК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неизвестные прямо у здания Управления МВД Екатеринбурга похитили оперативного сотрудника УЭБ и ПК

14 июля 2017, 19:00Происшествия
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