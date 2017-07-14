Погибший от асфиксии молодой человек был найден в заброшенном здании Екатеринбурга
14 июля 2017, 08:30Происшествия
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Накануне в столице Урала в одном из заброшенных зданий близ СКБ-банк Арена было найдено тело человека.
Сюжеты: Екатеринбург
Предварительно известно, что мужчина 25-ти лет погиб от асфиксии.
Следователи проводят доследственную проверку по факту страшной находки.
Признаков криминала не усматривается, передает E1.ru слова представителей СК РФ по региону.
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