Рабочий погиб в шахте в Североуральске в результате обрушения горной породы
14 июля 2017, 09:30Происшествия
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В Североуральске в шахте произошло обрушение горной породы. Под завалами погиб рабочий.
Следователями Североуральска начата проверка по факту смерти рабочего в шахте.
На место инцидента выехали сотрудники МЧС, следователи, судебно-медицинские эксперты. Будет осуществлен ряд оперативно-следственных мероприятий: опрос свидетелей, установлена точная картина ЧП, тело погибшего направят на экспертизу.
После этого будет принято процессуальное решение.
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