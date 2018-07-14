118 пожаров, 13 погибших: тагильские пожарные подвели итоги за полгода

Огонь унёс жизни 13 человек, четверо из которых – пенсионеры, и еще трое – дети рабочих. Подавляющее количество погибших – 12 человек – находились в жилье. Один пострадавший сгорел в транспортном средстве.

Годом ранее в городе было зафиксировано 126 пожаров и 7 случаев гибели взрослых людей. Несовершеннолетние за этот период прошлого года не пострадали.

Если май стал напряженным для огнеборцев по причине большого количества загораний (потушено 264), то июнь принес свои печальные рекорды: гибель семи человек, в том числе троих детей, и 30 пожаров, в том числе два крупных на объектах города и пять – повышенного уровня сложности в жилье. Самое большое количество пожаров и погибших за месяц в течение полугода,рассказали в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.