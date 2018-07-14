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118 пожаров, 13 погибших: тагильские пожарные подвели итоги за полгода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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118 пожаров, 13 погибших: тагильские пожарные подвели итоги за полгода

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