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ДТП с участием автомобиля «Ford Focus» произошло под Невьянском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2018 07 14 13 34 44

ДТП с участием автомобиля «Ford Focus» произошло под Невьянском

Сегодня, 13:50Происшествия
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