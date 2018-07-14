ДТП с участием автомобиля «Ford Focus» произошло под Невьянском

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Утром на трассе под Невьянском произошла авария с участием автомобиля «Ford Focus». По информации очевидцев, в салоне находился один водитель, которого увезли с места ДТП в карете скорой помощи.
В 9 часов утра на трассе под Невьянском очевидцы сняли на видео результат ДТП.
На записи видно, что автомобиль «Ford Focus» получил сильные повреждения после столкновения с отбойником. Предположительно, машина вылетела со встречной правой полосы и столкнулась с ограждением, которое от удара выгнуло в обратную сторону.
По информации сообщества «Инцидент Екатеринбург», в салоне автомобиля находился только водитель. Подписчики в комментариях указали, что видели карету скорой помощи, которая проезжала в сторону места ДТП. Комментариев от правоохранительных органов пока не поступило.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей