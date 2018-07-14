ДТП с участием автомобиля «Ford Focus» произошло под Невьянском

В 9 часов утра на трассе под Невьянском очевидцы сняли на видео результат ДТП.

На записи видно, что автомобиль «Ford Focus» получил сильные повреждения после столкновения с отбойником. Предположительно, машина вылетела со встречной правой полосы и столкнулась с ограждением, которое от удара выгнуло в обратную сторону.