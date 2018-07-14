Сбили и украли сумку: жительница Первоуральска разыскивает свидетелей ДТП
В Первоуральске местная жительница по имени Мария Булатова разыскивает водителя авто, который 10 июля сбил её и её подругу на пешеходном переходе.
ДТП произошло на улице Ленина у остановки «Водная» примерно в 23:20. Девушка написала в соцсетях о том, что после случившегося с места ДТП пропала её сумка с деньгами и документами.
После аварии пострадавшая столкнулась с трудностями. В частности, ей не сразу удалось получить справку о состоянии здоровья, а дело о краже сумки не завели. Более того, водителя, который совершил наезд, до сих пор не нашли, хотя личность виновного установили.
Также девушка со слов участкового узнала, что её дело не расследуется, а показания пострадавшей – это просто объяснительная, рассказала Мария.
Девушка сетует, что она не только получила травмы и лишилась личных вещей, но и не может добиться справедливости в данной ситуации. Она просит местных жителей предоставить фото- или видеоматериалы, которые, возможно, были сделаны вечером 10 июля.