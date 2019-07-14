В поселке под Нижним Тагилом утонули двое детей

Как сообщили в Центре защиты населения Нижнего Тагила, одного ребенка удалось достать из воды отдыхающим, однако реанимационные мероприятия, проведенные сотрудниками скорой помощи, не помогли.

Спасатели Водной станции тут же выехали к месту происшествия. На месте было обнаружено, что пять подростков перевернулись на лодке в метрах в 100 от берега. Двое из них не умеют плавать. Спасатели всех пятерых подняли на борт и доставили до берега, рассказали редакции в ЦЗН.