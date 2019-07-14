В поселке под Нижним Тагилом утонули двое детей

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14 июля в поселке Песчаный под Нижним Тагилом утонули двое детей 8 и 17 лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили в Центре защиты населения Нижнего Тагила, одного ребенка удалось достать из воды отдыхающим, однако реанимационные мероприятия, проведенные сотрудниками скорой помощи, не помогли.
На месте скорая помощь, полиция, водолазы Центра защиты населения достали второго, старшего брата,сообщили редакции TagilCity.ru.
Днем ранее на лодочную станцию поступило сообщение, что в районе Фатеево перевернулась лодка с подростками.
Спасатели Водной станции тут же выехали к месту происшествия. На месте было обнаружено, что пять подростков перевернулись на лодке в метрах в 100 от берега. Двое из них не умеют плавать. Спасатели всех пятерых подняли на борт и доставили до берега, рассказали редакции в ЦЗН.
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