Первоуральский депутат во время отдыха проломил голову жителю Крыма

Кроме перелома свода черепа, у пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Фамилия депутата при этом не оглашается, но сообщается, что он дал признательные показания, а также что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отмечает Ура.ру, в муниципальном образовании пока не знают о случившемся.