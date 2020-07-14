Первоуральский депутат во время отдыха проломил голову жителю Крыма
Сегодня, 12:17ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Депутат из Первоуральска во время отдыха в Крыму в ходе конфликта с местным жителем проломил ему голову, сообщает «РЕН-ТВ».
Кроме перелома свода черепа, у пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Фамилия депутата при этом не оглашается, но сообщается, что он дал признательные показания, а также что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как отмечает Ура.ру, в муниципальном образовании пока не знают о случившемся.
Напомним, ранее в Алапаевском районе местный предприниматель сломал челюсть отдыхающему из-за того, что он переодевал плавки после купания, а в этот момент он проезжал мимо со своими детьми. По словам предпринимателя, он посчитал, что мужчина развращает его детей.
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