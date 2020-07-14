Появилось видео из кабины автобуса, врезавшегося в дерево на Плотинке

Судя по видеозаписи, водитель отвлекся на салонное зеркало, когда дверь в салоне не закрылась до конца. В этот момент он потерял управление, автобус повело вправо, и он ударился об бордюр. Водитель упал с сиденья, поскольку не был пристегнут. Он вывернул руль до упора, нажать на тормоз у него не получилось, и автобус врезался в дерево.