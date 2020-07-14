Появилось видео из кабины автобуса, врезавшегося в дерево на Плотинке
Сегодня, 22:32ПроисшествияФото: Скриншот с видео Е1.ru
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Появилось видео из кабины пассажирского автобуса, который вчера попал в ДТП в Екатеринбурге. Ранее в ГИБДД и Гортрансе называли две разные причины аварии, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Судя по видеозаписи, водитель отвлекся на салонное зеркало, когда дверь в салоне не закрылась до конца. В этот момент он потерял управление, автобус повело вправо, и он ударился об бордюр. Водитель упал с сиденья, поскольку не был пристегнут. Он вывернул руль до упора, нажать на тормоз у него не получилось, и автобус врезался в дерево.
Таким образом, подтвердились слова главы Гортранса Сергея Нугаева, который ранее заявлял о том, что ДТП произошло из-за того, что водитель отвлекся. В ГИБДД рассказали, что водитель не справился с управлением.
Появилось видео из кабины автобуса, врезавшегося в дерево на ПлотинкеВидео
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Видео: е1
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