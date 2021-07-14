17-летнюю девушку сбила иномарка на «зебре» на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

Обстоятельства дорожной аварии, произошедшей около 19.15 во вторник 13 июля у дома № 14 на улице Циолковского в Нижнем Тагиле устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
35-летний водитель Daewoo Nexia, ехавший по улице Вязовская со стороны Учительской в сторону Циолковского, у дома № 14 по допустил наезд на 17-летнего пешехода. Девушка в этот момент переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии подросток получила ссадины, госпитализация ей не потребовалась.
Сотрудникам ГИБДД водитель пояснил, что при движении по перекрестку намеревался повернуть налево. Чтобы пропустить автомобиль, который двигался справа от него, мужчина остановился, как только автомобиль проехал, водитель сразу продолжил движение налево и не заметил молодую девушку, которая в это время уже начала переходить проезжую часть, рассказали подробности дорожной аварии TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
На водителя в итоге был составлен административный материал, предусмотренный статьей 12.18 КоАП РФ за не предоставление преимущества в движении пешеходам, переходящим проезжую часть по «зебре».
В городской ГИБДД отметили, что с начала года на дорогах Нижнего Тагила травмы различной степени тяжести получили уже 16 детей.
Напомним, утром 28 июня 37-летний пешеход угодил под колеса пассажирской «ГАЗели» на пешеходном переходе у дома № 31А по улице Береговая-Краснокаменская в Нижнем Тагиле. С различными травмами мужчина был госпитализирован в больницу.